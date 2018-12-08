لا تفعلي هذه الأمور عند مقابلة والدي شريكك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يتعلق الأمر بلقاء والدي شريكك للمرة الأولى، يصبح القلق هو سيد الموقف، وتبدأين في التفكير في كيفية ترك انطباع أول مثالي، فقد يكون ذلك اللقاء هو أساس علاقتك بهما وسيدوم تأثيره على المدى الطويل.

وعلى الرغم من أن الاستعداد لذلك اللقاء موترًا للغاية، إلا أنه ليس عليكِ القلق كثيرًا فكل ما عليكِ فعله هو أن تكوني على طبيعتك مع اتباع بعض النصائح.

ومن خلال مجلة "فيمينا"، نقدم لكِ بعض الأمور التي عليكِ تجنب فعلها تمامًا عند لقاء والدي شريكك:

تجنبي اختيار إطلالة كاجوال مبالغ فيها

لستِ بحاجة إلى شراء قطع من ماركات غالية، بل كوني على طبيعتك وارتدي ما يريحك، ولكن دون أن تبدو إطلالتك مُهملة، اختاري اطلالتك بذكاء واهتمي بنظافتها وطيها جيدًا وما إلى ذلك.

لا تتحدثي كثيرًا

فلتكن محادثتك معهما عادية ومريحة، فكونك كثيرة التحدث أو ثرثارة لن يكون مبهرًا، بل العكس وفي نفس الوقت لا تكوني صامتة أو قليلة الكلام حتى لا تبدين متغطرسة، فكوني ذكية في كلامك.

تجنبي التحدث في السياسة أو الدين

قد يكون لديكِ آراء قوية بشأن السياسة والدين، ولكن يُفضل عدم التحدث بشأن ذلك في اللقاء الأول، وبدلًا من ذلك، أنصتِ لوجهات نظرهما واستفيدي من حكمتهما.

لا تكوني كسولة

كوني مبادرة وساعدي في ترتيب الغداء أو العشاء، أو يمكنك اختيار المساعدة في التنظيف بعد تناول الطعام، فتقديمك للمساعدة سيكون موضعًا للتقدير بالتأكيد.