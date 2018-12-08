شيرين عبدالوهاب تنهار بالبكاء على المسرح في الكويت.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، في نوبة بكاء على المسرح، أثناء إحيائها إحدى الحفلات الغنائية في الكويت.

وتداول نشطاء مواقع التواصل، مقطع فيديو لشيرين، وهي تبكي على المسرح، بسبب تذكرها لوالدها الذي توفي منذ عدة أشهر بعد صراع مع المرض.

وقالت شيرين إنها حلمت بوالدها عندما جاءت إلى الكويت، مضيفة "سامحوني..أنا بابا واحشني جدًا النهاردة".

وأحيت الفنانة المصرية حفلًا غنائيًا ضخمًا في الكويت، وسط حضور الآلاف من محبيها وعشاقها.

وقدمت خلال الحفل، مجموعة من أغانيها، التي حظيت بإعجاب الجمهور مثل: "على بالي، نساي، أنا كلي ملكك"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن هذا الحفل، يعد الأول لشيرين، بعد طرح ألبومها الجديد "نساي"، الذي طرحته مؤخرًا، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.