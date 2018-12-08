عملية تجميل نجوى كرم ولغتها العربية تثيران انتقادات جمهورها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لانتقادات حادة من قبل متابعيها بسبب أحدث صورة نشرتها على صفحتها بموقع "إنستغرام" مع طفلين من معجبيها.
وتسبب التعليق الذي وضعته نجوى على الصورة باللغة العربية المكتوبة بحروف اللغة الإنجليزية "فرانكو آراب" في إثارة غضب متابعيها؛ إذ طالبوها بالتوقف عن الكتابة بهذه الطريقة والتواصل مع جمهورها باللغة العربية احترامًا لهم ولوطنها العربي.
كما أعرب الكثيرون عن غضبهم من عملية التجميل التي خضعت لها مؤخرًا شمس الأغنية اللبنانية بأنفها، مؤكدين أن شكلها تغير تمامًا وهي في الأساس لم تكن تحتاج لها.
وطالبت إحدى المتابعات نجوى كرم بالكتابة باللغة العربية قائلة: "هلا عنجد ما نكتب عربي ونرتاح نحنا كمان نقعد بالزور نقرأ شو كاتبة".
وانتقدت أخرى إطلالة النجمة اللبنانية قائلة: "صرت عبارة عن تمثال من الشمع".
وكشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مؤخرًا سبب إجرائها عملية تجميل في أنفها، موضحة أنها أرادت التخلص من العظمة التي تزعجها إلى جانب "اللحمية".
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