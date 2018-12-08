أمال بوشوشة: لم أجر عمليات تجميل.. ولا أدمن مواقع التواصل لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت الفنانة الجزائرية، أمال بوشوشة، إجراء أي عمليات تجميل بوجهها، مؤكدة أنها تشكر الله يوميًا على شكلها المقبول الذي منحه الله لها، ولا يمكن أن تقوم بتشويهه من خلال العمليات.

وقالت بوشوشة في مقابلة تلفزيونية، إنها لا تفضل الظهور بكثرة في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الإجتماعي، إلا إذا كان لديها شيء جديد تتحدث عنه، مشيرة إلى أنها ممثلة، وليست فاشينيستا مدمنة لمواقع التواصل، حتى تتواصل مع جمهورها بكل لحظة.

وأبدت الفنانة الجزائرية الشابة استغرابها من تكرار نشر أخبار بشأن مشاركتها في مسلسل "الهيبة"، موضحة، أن البعض قد يكون توقع ذلك بسبب تقديمها عملاً من قبل مع الفنان تيم حسن.

وأشارت بوشوشة إلى أنها ليس لديها هوس التخسيس، وحساب عدد السعرات الحرارية بكل وجبة، مشيرة إلى أنها تأكل كما تريد ولكنها بالوقت نفسه لا تفرط بالطعام.

ولفتت إلى أنها على الرغم من أن بوابة دخولها للفن كانت من خلال الغناء، إلا أنها في الوقت الحالي تعتبره هواية وتعطي وقتها كله للتمثيل، بعدما أثبتت نفسها، وصار كبار المخرجين بالعالم العربي يطلبونها بأعمالهم.

وأكدت أن برنامج "ستار أكاديمي" نجح في إعطائها قدرًا من الشهرة، ولكنه لم يصنع منها نجمة، وقامت بعده بالعمل بشكل مكثف على نفسها حتي تصبح أكثر شهرة وتنمي موهبتها.