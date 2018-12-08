علامات الحمل تظهر على سارة الودعاني.. والجمهور يتوقع نوع الجنين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت علامات الحمل تظهر واضحة على الفنانة ونجمة السوشال ميديا السعودية سارة الودعاني بأحدث صورة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".

وظهرت الودعاني بعباءة سوداء بسيطة مطرزة بالخرز الأسود، وبدت بطنها منتفخة للغاية على عكس باقي إطلالاتها التي كانت لا تبدو فيها بطنها واضحة.

وانهالت التعليقات علي نجمة السوشال ميديا السعودية التي تسألها عن نوع الجنين، في حين رجح عدد كبير منهم أنها حامل بـ"ذكر" وسط صمت تام منها.

وعلقت إحدى المتابعات على الصورة قائلة: "مدري ليش أحسه ولد يقومك بالسلامة هذا أهم شيء".

وأضافت أخرى: "أحس حامل بولد.. الله يفرحها فيه وتقوم بالسلامة".

وكانت سارة الودعاني احتفلت بزواجها في جزر المالديف خلال شهر يونيو الماضي، وأعلنت في شهر أكتوبر الماضي حملها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الفنانة أحلام في مقدمة المهنئين لها.