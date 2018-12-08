استوحي اطلالاتك بنقشة "الخطوط" من عروض الأزياء العالمية

تعدّ نقشة الخطوط "Stripes" من النقشات الكلاسيكية والأساسية في عالم الموضة والأزياء، والتي لا تغيب عن عروض الأزياء العالمية وهذا ما لاحظناه في مجموعات دور الأزياء العالمية لموسمي خريف وشتاء 2018 /2019 والتي برزت فيها نقشة الخطوط بالعديد من الاطلالات المنوّعة والغنيّة منها بالأسلوب الكلاسيكي ومنها بستايل عصري وجذاب بالإضافة إلى نقشات الخطوط المبتكرة بأسلوب فني.

وكان من أبرز تصاميم نقشة الخطوط من عروض الأزياء العالمية، تصاميم البدلات الراقية والأنيقة والرائجة جدًا هذا الموسم بقصّات كلاسيكية أو ملفتة لدى كل من "دولتشي أند غابانا" Dolce & Gabbana، و"التوزارا" Altuzarra، كما شاهدنا القمصان والتوبات الجذابة بنقشة الخطوط في عروض كل من "٣‪.١ فيليب ليم" 3‪.1 Phillip Lim و"بالنسياغا" Balenciaga و"بالمان" Balmain، بالإضافة إلى الفساتين المميّزة بنقشات الخطوط الطولية أو العرضية لدى كل من "امبوريو ارماني" Emporio Armani، و"آلكسندر ماكوين"Alexander Mcqueen وغيرها من الاطلالات الجذابة والتي ستشكل مصدر وحي للعديد من الإطلالات بنقشة الخطوط هذا الموسم.c