استمتع بنوم هادئ بجودة 150% مع "بيجاما" جديدة بتقنية عالية

يًعد الأرق والمكافحة من أجل النوم، أسوأ كابوس يواجهه الكثير من الأشخاص، ولكن الآن هذه المعاناة ستصبح شيئا من الماضي بفضل هذه البيجامات الجديدة، حيث أطلقت شركة "SleepDeep" البريطانية ملابس للنوم "بيجاما" جديدة، ثبت علميا أنها تحسن النوم بنسبة 150 في المائة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن هذه البيجاما العالية التقنية مصنوعة من نسيج جديد يُسمى "SOMNOTEC"، وهو مزيج من الصوف عالي الجودة وألياف نباتية مستخرجة من أشجار الكينا.

وتعمل هذه الألياف على الحفاظ على درجة حرارة الجسم في المستوى الأمثل للنوم الجيد أثناء الليل، وتحميك من التعرق خلال النوم، وما هو أكثر من ذلك، أن هذه المادة تشبه الحرير، مما يجعلها ناعمة للغاية على البشرة.

وقال جيمس سميث مؤسس شركة "SleepDeep"، "ملابس النوم التي قمنا بتصنيعها تساعد على نوم أفضل في الليل، مما يجعل الإنسان أكثر انتعاشا لمواجهة اليوم المقبل".

وأضاف أنه تم اختبار البيجامات على عدد من المتطوعين، من أجل إثبات كفاءتها وقدرتها على تحسين نومهم، الذين سجلوا أكثر من 1000 ليلة نوم جيدة

وأظهرت النتائج أن المتطوعين قد غفوا بسرعة فاقت 53 في المائة، واستيقظوا خلال الليل بأقل من 75 في المائة، واستمتعوا بنوم عميق بنسبة 64 في المائة.

كما كشفت التقارير الذاتية أن جودة النوم قد تحسنت بنسبة 150٪ عند ارتداء البيجاما، ومع ذلك، فإن البيجاما ليست رخيصة، حيث يتم بيعها حاليًا من خلال موقع ""Kickstarter مقابل 114 جنيهًا إسترلينيًا، ويتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 189.99 جنيهًا إسترلينيًا.

مراجعة بيجاما سليب ديب

تقول شيفالي بيست المحررة في صحيفة "ميرور"، "إن القماش ناعم للغاية على البشرة ، وهو بالتأكيد أكثر راحة من خيارات القطن القياسية كما أن البيجاما نفسها تناسب بشكل جيد أي جسم، وبالرغم من ذلك فإن قاع البنطلون كان فضفاضا قليلا".

وأضافت "خلال الليل ، شعرت ببرودة ملحوظة، ومع ذلك ، لست مقتنعة أن هذه البرودة في الواقع تحسن نوعية النوم لكنني اختبرتها لليلة واحدة فقط ، ولم يكن نومي مختلفًا عن الطبيعي. قد يكون عليّ ارتدائها بضع ليال لاعتاد على التبريد لجني الفوائد حقًا".

واختتمت قولها "في حين أن البيجاما مريحة للغاية ، لا أعتقد أن سعرها 189.99 دولار له ما يبرره.. أنا بالتأكيد لن أنفق الكثير على عنصر يمكنني ارتدائه مرّة أو مرّتين فقط.. بعد قولي هذا ، إذا كان لديك 189.99 جنيهاً استرلينياً تريد انفاقها وتواجه مشاكل خطيرة في النوم ، فقد تكون بيجاما Sleep Deep خيارًا مناسبا لك".