فوائد متعددة للكرنب.. هل يسبب زيادة الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة يلجأ كثيرون لتحضير الملفوف الكرنب "المحشي"، لأنه يساعد على التدفئة ويحفز الطاقة، فضلًا عن غناه بفوائد صحية متعددة.. فما هي؟ لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو.

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