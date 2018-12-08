كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:07 صباحاً - سعر العملات العربية اليوم السبت



استقرت اسعار العملات العربية، اليوم، السبت 8 ديسمبر 2018، أمام الجنيه المصري وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي 4.7610 جنيه للشراء و4.7865 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الريال الكويتي 58.7456 جنيه للشراء و59.1021 جنيه للبيع، والدرهم الاماراتي سجل 4.8626 جنيه للشراء و4.8890 جنيه للبيع.

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