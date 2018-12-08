كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:07 صباحاً - سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 8 ديسمبر

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8 ديسمبر 2018، استقرارا نسبيا، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، حيث سجل سعر الدولار 17.8628 جنيه للشراء و17.9564 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 20.3761 جنيه للشراء و20.4864 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني نحو 22.8751 جنيه للشراء و23.0039 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.9543 جنيه للشراء و18.0539 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.8386 جنيه للشراء و15.9230 جنيه للبيع.