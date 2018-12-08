الأنصاري: استمرار أعمال الرصف بحي الكوثر بتكلفة 2 مليون جنيه

أعلن الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج أنه جاري استمرار أعمال الرصف بنطاق الوحدة المحلية لحي الكوثر، والمقدر لها 2 مليون جنية ضمن الخطة الاستثمارية للحي، وتم رصف 200 متر بمنطقة شارع مدرسة السلام مؤخرا وجاري متابعة الأعمال بالتنسيق بين الحي ومديرية الطرق والنقل، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرصف الطرق والشوارع بمختلف مدن وقرى المحافظة لتيسير الحركة المرورية وتقديم افضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال الرصف التى تتم بنطاق كل مركز وفقا لخطة الرصف ، والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال فى الأوقات المحددة حتى يشعر المواطن بالتحسن الفعلى للخدمات المقدمة له على ارض الواقع، وتكثيف حملات النظافة والتجميل بنطاق المحافظة .

ومن جانبه قال أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر أنه تم متابعة الخطة الاستثمارية للحى من أعمال الرصف حيث تم الإنتهاء من حوالي 75% من الخطة، وجارى حاليا الرصف بمنطقة شارع مدرسة السلام ،حيث تم الانتهاء من رصف 200 متر ، مشيرا انه تم القيام بحملات مكبرة للنظافة والتجميل علي مدار 3 أيام بنطاق الحي حيث تم رفع 15 طن تقريباً مخلفات صلبة وقمامة.

و شملت الحملات منطقة الموقف أمام مركز تدريب ضباط الصف حيث تم إزالة الحشائش ورفع الاتربة والقمامة بالمنطقه وتهيئة المثلث أمام مركز التدريب تمهيداً لزراعته بنباتات الزينة كما تم قص الاشجار وتهذيبها أمام محطة المياه ، وقص الاشجار وتهذيبها بشكل جمالى أمام مدخل البوابة الرئيسية للحى، وجارى دهان البلدورات بالشارع الرئيسى باللون الابيض والاسود كما تم إزالة الحشائش بشارع أبو بكر الصديق وتقسيمها إلى احواض وزراعتها بنباتات الزينة أمام المركز التدريب الرئيسى للتربية والتعليم.

