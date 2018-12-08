كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:07 صباحاً - الليلة ..توتنهام يتطلع لعبور ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

توتنهام

يحل فريق توتنهام، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليستر سيتي، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم السبت، على ملعب «ووكرز» بالجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء وفي أذهانه مواجهته الحاسمة في دوري الأبطال ضد برشلونة، مساء الثلاثاء المقبل، والتي يجب فيها على توتنهام الفوز أو تحقيق نتيجة مماثلة لإنتر ميلان على الأقل، للتأهل لدور الـ16.

ويحتل توتنهام المركز الثالث من ترتيب البريميرليج بـ33 نقطة، بينما يحل ليستر سيتي في المركز الـ9، برصيد 22 نقطة.