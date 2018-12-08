كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:07 صباحاً - وزير الاقتصاد الكاميروني ورئيس البنك الآسيوي يصلان القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، كلا من وزير الاقتصاد والتجارة في الكاميرون، ورئيس البنك الآسيوي، للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وينطلق اليوم السبت، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، وينعقد بمدينة شرم الشيخ في نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية".

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول كلا من زير الاقتصاد والتجارة في الكاميرون، ورئيس البنك الآسيوي، من خلال استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة، عقب وصولهم، ومن المنتظر أن يتوجها إلى مدينة شرم الشيخ بعد قليل، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى هناك.

ويعقد مؤتمر "إفريقيا 2018"، في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.