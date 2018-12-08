كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:07 صباحاً - حبس تشكيل عصابي لتخصصهم في سرقة السيارات بالقاهرة
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة والاتجار فيها.
أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة السلام أول بالقاهرة قيام "نصر.ح"، مقيم الإسماعيلية "مسجل شقى خطر- مخدرات" سبق إتهامه فى 12 قضية آخرهم "سرقة متنوعة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى مخدرات محكوم عليه فيهما بالسجن 8 سنوات ، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات باسلوب "المفتاح المصطنع".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح نارى (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- 4 مفاتيح مصطنعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 8 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.
شكرا لقرائتكم خبر عن حبس تشكيل عصابي لتخصصهم في سرقة السيارات بالقاهرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .