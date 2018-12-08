كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 11:07 صباحاً - ضبط 3 هاربين من بينهم حكم مؤبد بالقليوبية



تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 3 هاربين من بينهم هارب من السجن فى حكم مؤبد أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط "رامي ح و" عاطل ومحكوم عليه هارب في القضية رقم 1263 لسنة 2016م جنايات قسم الوراق مخدرات كلي رقم 5813 لسنة 2017م حصر رقم 2207 لسنة 2017م بالسجن المؤبد 25 سنة. كما تم ضبط كل من احمد ا ف " تاجر فاكهة ومقيم كوم السمن - دائرة مركز شبين القناطر وإبراهيم ف ع " تاجرفاكهة ومقيم كوم السمن - دائرة مركز شبين القناطر والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 18353 لسنة 2018م جنايات مركز طوخ – مشاجرة وإحداث إصابة (عاهة) وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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