بسبب مزحة مع صديقتها.. فتاة أمريكية تنتظر عقوبة السجن

قرر القاضي المسؤول عن قضية دفع فتاة أمريكية لصديقتها أعلى جسر مرتفع فوق نهر لويس ببلدة فانكوفر بولاية واشنطن، تأجيل النظر في القضية إلى 11 فبراير.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن المتهمة تواجه عقوبة قضاء عاما من السجن، ودفع غرامة تصل إلى 500 دولار، في ظل تأكيد المتهمة تايلور سميث أن فعلها مجرد "مزحة" مع صديقتها جوردان هولجرسون خلال نزهتهما، التي أدت لسقوطها من فوق 20 مترا، وأسفرت عن إصابات شديدة في ضلوع ورئة المجني عليها.

وفي سياق متصل، أكدت الضحية أنها تبحث عن العدل والإنصاف متمنية انتهاء هذه القصة قريبا، موضحة أنها تأمل أن تتعلم "تايلور" تحمل مسؤولية أفعالها وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وأشارت المجني عليها إلى أنها حاولت التواصل مع صديقتها وأمها، ولكن دون جدوى.

ومن جانبها، أكدت المتهمة أنها لم تفكر في عواقب فعلتها، لأنها كانت تمزح فقط، متابعة أنها لم تقصد إيذاء صديقتها إطلاقًا، متابعة: "أشعر بالأسف لأن الأمور انتهت كذلك".

يشار إلى أنه في أغسطس الماضي، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها جوردان هولجرسون ذات الـ16 ربيعًا، واقفة على حافة جسر يقع فوق نهر لويس ببلدة فانكوفر بولاية واشنطن الأمريكية، وهي مترددة بشأن القفز إلى المياه، قبل أن تدفعها فجأة صديقتها تايلور سميث عنوة، وسط صدمة الأصدقاء الحاضرين.

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