فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة تتحول حياتها لـ"حجيم" بسبب الفئران في لندن

نشرت فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة عددًا من الصور المروعة لفئران كبيرة بـ"حجم الكلاب"، قالت إنها تخرب بيتها وتثير حالة من الفوضى المخيفة.

وتعيش آزيا وايت، التي تبلغ من العمر 37 سنة، في بيت بمنطقة لامبيث في العاصمة البريطانية لندن، وتعرضت للعض مرارا من قبل فئران ضخمة يبلغ طولها 50 سنتمترا، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وذكرت "آزيا" أنها في كل مرة تجد بول الفئران وفضلاتها داخل أركان منزلها وفي الطعام كذلك، مضيفة: "هذه الظروف ساهمت في تدهور حالتي الصحية واضطررت إلى دخول المستشفى الشهر الماضي".

وتابعت المرأة التي تعاني من إعاقات عقلية وجسدية، أنها وجدت نفسها مضطرة لوضع السم من أجل قتل الفئران لكنها لم تستطع إخراجها من بيتها، وأكدت أنها مثيرة للاشمئزاز كما أنها بحجم الكلاب والقطط.

وتوضح "وايت"، التي تعيش بمفردها في البيت منذ إبريل 2018، أن حياتها تحولت إلى جحيم بسبب الفئران، مما جعلها تفكر في الانتحار.

وأكدت المواقع الأجنبية، أن العاصمة لندن تعاني من مشكلة الفئران منذ فترة طويلة، خصوصًا في مناطق معينة، مشيرة إلى أن أعدادها في تزايد مستمر بسبب قدرتها الكبيرة على الإنجاب.

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