ياسمين صبري تتعرض لهذه الإصابة بعد عودتها من كوريا الجنوبية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، عن تعرضها لوعكة صحية، بيّنت أنها "حمى"، بعد عودتها من رحلة كوريا الجنوبية، التي فضّلت فيها العزلة لوحدها، لأسباب لم تبينها حتى الآن.

ونشرت صبري صورة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أرفقتها بتعليق قائلة: "بعد رحلة طيران 10 ساعات.. أصبت بالحمى".

وكانت الفنانة المصرية قد أثارت جدلاً واسعًا باختفائها عن الأنظار، وإغلاقها جميع حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى كشفت عن تواجدها في كوريا الجنوبية، من أجل الترويح عن نفسها.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه صبري، التقطه لها شاب عربي في كوريا الجنوبية وهو يتحدّث إليها قائلًا: "ياسمين.. بتعملي إيش في كوريا"، فاكتفت بالإشارة إلى أحد مصانع العدسات هناك.

وشاركت ياسمين في وقت سابق، بصورة لها، وضحت فيها سبب زيارتها إلى كوريا الجنوبية، قائلة: "لمن اهتم.. ببساطة أردت وقتًا لنفسي"، وتابعت: "كوريا من أجمل البلاد اللي أنا زرتها في حياتي.. أنا بحترم ثقافتها الجميلة جدًا".

جدير بالذكر أن ياسمين صبري ستخوض تجربة البطولة المطلقة الأولى في الدراما التلفزيونية المصرية خلال شهر رمضان المقبل، لتعود للدراما بعد غياب عن رمضان الماضي.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري في السينما، فيلم "ليلة هنا وسرور" مع الفنان محمد إمام، وكذلك فيلم الحركة "الديزل" مع الفنان محمد رمضان.