رانيا يوسف بإطلالة غريبة داخل حمام السباحة بعد أزمة الفستان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، لحملة سخرية واسعة من متابعيها على إنستغرام، وذلك بعدما كشفت عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بعد أزمة الفستان الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، والذي أثار موجة غضب ضدها.

ونشرت رانيا صورًا من جلسة التصوير "الغريبة" التي خضعت لها، حيث اختارت أن ترتدي خلالها قميصًا أبيض بأكمام طويلة مع قبعة فوق رأسها خلال وقوفها بحمام السباحة، لتظهر بشكل محتشم للغاية، إذ يبدو أنها تعلمت الدرس من الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بسبب "فستان المهرجان".

وخضعت يوسف لجلسة التصوير بعدسة المصور محمود عاشور، فيما صمم الإطلالة خبير الأزياء سوشا، ووضع المكياج الماكيير علاء التونسي.

ونالت الصور سخرية عدد كبير من متابعي رانيا، إذ أبدى البعض استغرابه من ظهورها في حمام السباحة بهذه الملابس، في حين شاركت بمهرجان القاهرة بفستان أشبه بـ"المايوه".

ومن بين التعليقات على الصور: "طبعا من اللي حصل فيكي نازلة المية بهدومك"، و"إنتي نازلة البسين بالبدلة وروحتي المهرجان بالمايوه ..مالك بس في إيه".

يذكر أن الفنانة المصرية رانيا يوسف اعتذرت عن فستانها الجريء، الذي ظهرت به في ختام مهرجان القاهرة، مؤكدة أنها لم تكن تقصد إثارة غضب المجتمع المصري.

وتقدم عدد كبير من المحامين ببلاغات ضد رانيا، ثم عادوا وتنازلوا عنها، إلا أن النيابة واصلت التحقيق في الواقعة، وتم استدعاؤها وسماع أقوالها، ثم تم إخلاء سبيها بالضمان الشخصي.