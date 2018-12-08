إليسا تُجهز الكريب في شوارع باريس.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلت المطربة اللبنانية إليسا عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"، بصورة من العاصمة الفرنسية باريس، ظهرت خلالها أمام سيارة لبيع الطعام الجاهز "الكريب"، ممسكة بيدها سكينا.

وعلّقت إليسا على الصورة قائلة: "حينما أكون في باريس"، إذ كانت النجمة اللبنانية سافرت إلى العاصمة الفرنسية لتصوير كليب "إلى كل اللي بيحبوني"، وأظهرت الصورة بعض الكواليس من تصويرها للأغنية.

وتفاعلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق مع منشور "إليسا"، وعلّقت برمز القلب تعبيرًا عن حبها لها، فيما قال أحد المتابعين: "إليسا كانت تبيع كريب وسوشي ومسكافة"، و"اشتري أحلى كريب منك يا حلوتي"، و"نوتيلا عم تأكل نوتيلا".

جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية إليسا كانت طرحت أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، التي حققت نجاحًا كبيرًا بعد تصويرها وطرحها على طريقة الفيديو كليب، والتي أفصحت من خلالها عن إصابتها بمرض سرطان الثدي وعلاجها منه.