بالصور| بعد اكتشاف كاميرا في حمام.. كيف تكتشف كاميرات التجسس في غرف الفنادق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

تعرضت امرأة أمريكية لموقف صادم بعدما اكتشفت أن أحد موظفي فندق كانت تقيم فيه بولاية نيويورك، بتصويرها أثناء استحمامها، وذلك عبر كاميرا خفية.

ورفعت المرأة دعوى قضائية على شركة فنادق "هيلتون"، بعد حادثة الغريبة لتطلب تعويض يبلغ قيمته 100 مليون دولار، بسبب المعاناة النفسية التي تعرضت لها من الواقعة.

وبين الحين والآخر يتعرض البعض لمثل هذه المواقف خلال إقامتهم في بعض الفنادق في مناطق متفرقة حول العالم، وهناك بعض الحل والأماكن الشهيرة التي يمكن أن تُخفي فيها كاميرا تتجسس عليك أم لا في غرفتك بالفندق، وفقًا لموقع "ويكي هاو".

عند دخولك الغرفة إذا شعرت بهاجس أن هناك كاميرا ما موجود، حاول أن تلاحظ وجود عدسة صغيرة مخبأة في مكان ما في الغرفة، والأماكن الشهيرة كالتالي:

- بعض الأماكن منطقية للغاية لاحتمالية وجود كاميرات خفيفة للتجسس مثل غرفة النوم، أو غرفة المعيشة، وفي الأماكن القريبة من الأشياء الثمينة مثل وضع الأموال والمجوهرات في الغرفة كالدولاب.

- تتضمن الأغراض الشائعة لإخفاء الكاميرات الكتب، وأجهزة اكتشاف الحريق، والنباتات التي توضع على المكتب، أيضاً النباتات المنزلية، وعبوّات المناشف الورقية، والدمى، وحتى داخل المقابس الكهربائية.

- قد يقوم البعض بإخفاء كاميرات تجسس على الزوار في "جيم" الفندق، أو الحقائب النسائية، أو علب الإسطوانات، أو النظارات، أو المصابيح، أو الأزرار.

- ابحث عن أي مرآة في الغرفة وجودها في مكانها غير منطقي، فقط تكون بدالها كاميرا خفية.

- عادةً ما توجد كاميرات خفية في الأماكن المفتوحة لمنح زاوية رؤية أكبر ولعدم وجود عوائق أما الكاميرا، وقد تجد واحدة في البلكونة على سبيل المثال.

- ابحث عن القبب الزجاجية أو البلاستيكية، خاصةً الملوّن منها.

- استخدم موبايلك كأداة كشف عن الكاميرات الخفية وذلك، في حالة وجود شك لديك في مكان ما بالغرفة، قم بإجراء مكالمة من موبايلك وحركه باتجاه المكان الذي تشك بوجود كاميرا فيه، ففي حال وجود كاميرات سوف يصدر أصوات غريبة لتداخل إشارات الموبايل مع الكاميرا.