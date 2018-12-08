الجيل والحقن.. هل وسائل منع الحمل للرجال آمنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – أميرة عبد الرازق

توصلت دراسة حديثة إلى نوع من "الجيل" الجديد الذي يستخدم لمنع الحمل لدى الرجال.

يتكون هذا "الجيل" الجديد من مركب البروجستين بالإضافة إلى هرمون التستوستيرون، والذي يتم امتصاصه عن طريق الجلد بعد تطبيقه على الظهر والكتفين.

"إن إمكانيات هذا الجيل الجديد ضخمة جدا، فهناك سوء فهم بأن الرجال غير مهتمة بوسائل منع الحمل أو يخافون من عواقبها في السيطرة على خصوبتهم، ولكننا نعرف أن الأمر ليس كذلك".. كانت هذه كلمات الدكتور ويليام بريمنر من مدرسة جامعة واشنطن، بحسب ما نقل عنه موقع "Medical Daily".

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