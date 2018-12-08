كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 09:52 صباحاً - السعودية تفاجىء العالم بهذا الأمر "الخطير"فى مشروع القمرين الصناعيين

قالت مهندسة البرمجيات، بيان المقحم، التي شاركت في مشروع إطلاق القمريين الصناعيين السعوديين الجمعة، إن 20% من الفريق المشارك مهندسات سعوديات، ما يبرز الدور الفعال للمرأة السعودية في المجتمع السعودي في مختلف المجالات.

وأضافت المقحم، خلال استضافتها في لقاء على قناة روتانا خليجية إن المهندسات في مشروع القمرين الصناعيين السعوديين يشغلن وظائف مختلفة في عدة تخصصات داخل البرنامج، ويلقين دعما كبيرا من المسؤولين.

وتابعت أن عملها مع البرنامج كان في تخصص البرمجيات، من خلال تجهيز النظم المشغلة للأقمار الصناعية وتطوير نظم المحطات الأرضية، مشيرة إلى مستوى التدريب العالي الذي حصلت عليه، وبالتأهيل العلمي الذي تلقته هي وزيملاتها من المدينة، وخاصة فيما يتعلق بعلوم الفضاء والأقمار الصناعية.

وأطلقت المملكة، اليوم الجمعة، بنجاح قمرين صناعيين إلى الفضاء، وتمكنا من الوصل إلى مدارهما والارتباط بالمحاطات الأرضية على الفور.