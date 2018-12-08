كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 09:52 صباحاً - ثاني ضربة لـ"إسرائيل".. الأمم المتحدة تتبنى 8 قرارات لصالح فلسطين

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بأغلبية ساحقة 8 قرارات لصالح فلسطين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إفشال القرار الأمريكي الداعي لإدانة أنشطة حركة حماس الفلسطينية.

القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لصالح فلسطين، جاءت تحت العناوين التالية: الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، إضافة إلى تطبيق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقـت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس 1949 علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة بمـا فيهـا القـدس الشرقية والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

كما تطال القرارات الجديدة أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، وعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، ومهجري 1967، وتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وسبق تبني هذه القرارات تصويت الجمعية العامة بـ156 صوتا لصالح مشروع قرار إيرلندي يؤكد على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.