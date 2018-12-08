تعرَّف على أهمّ صيحات الموضة والتسوّق لهذا الأسبوع

تُقدّم صحيفة "غارديان" البريطانية أبرز صيحات واتجاهات الموضة والتسوق لهذا الأسبوع، والقائمة التي عليك اتّباعها هي:

- قفازات الصحافية البريطانية ناغيلا لاوس التي استخدمتها للتقشير، وأنتِ تعتقدين بأنها كانت قفازات لتنظيف المرحاض.

- بنطال جينز ريبكاغ من ليفيز، وهو جينز ذو خصر عالٍ، يتميز بالكثير من الكسرات، مما يمنحك مزيدا من الإغراء أكثر مما تعتقدين.

- فستان النجمة كاري ميليغان الذي سيأخذك إلى الحنين إلى الماضي، وكذلك قصة شعر النجمة الأميركية جوليا روبرتس، في إعلان "نيتفلكس"، كان شعرها متوسط الطول، ليس طويلا ولا قصيرا، لكنه كان رائعا.

- شراء الجبن اللذيذ من متجر "مارغريت هاول"، كذلك الحذاء الرياضي "غاو" من دار الأزياء جيفنشي، والذي ارتدته دوقة ساسكيس، ميغان ميركل.

القائمة التي عليك تجنّبها:

مسند الرأس الذي يشبه مقعد الطائرة، والذي يحتوي على الكثير من الجراثيم، وكذلك الجوارب السوداء الضيقة السميكة، مثل التي ارتدتها النجمة زوي كرافيتز، في جلسة تصوير لمجلة "Elle"، وكذلك الجوارب المنقطة التي ارتدتها العديد من عارضات الأزياء لصالح مجلة "فوغ".

خافق العصير للحصول على مشروع سريع، تجنبيه ليس بالجهاز العملي، وأخيرا في ما يخص المكياج تجنبي وضع ظلال العيون، واعتمدي الكحل العملي الذي يمكن أن تضعيه أثناء الذهاب إلى العمل، فقط اتبعي خطوات النجمتين، سولانغ، وأريانا غراندي.