محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري كيكة كوكيز اللذيذة على طريقة الشيف أميرة شنب، حسب موقع "سي بي سي" سفرة. المكونات: نصف كوب زبدة ثلاثة أرباع كوب سكر بيض صفار بيض 2 ملعقة صغيرة فانيليا كوب ونصف دقيق ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة ملج ملعقة صغيرة محسن كيك نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا ملعقة ونصف صغيرة نشا ثلثى كوب شرئح شوكولاتة بيضاء نصف كوب سبرنكلز قوس قزح للتزيين: سبرينكلز كريمة مخفوقة طريقة التحضير: تخلط الزبدة مع السكر يضاف اليها البيض وصفار البيض والفانيليا بخلط الدقيق والملح وكيك شيف وبيكنج صودا والنشا ويضاف إلى الخليط السائل بمجرد ان يختلط يضاف السبرينكلز تفرد في صينية كيك أو صينية فرن مبطنة بورق الزبدة وتدخل فرن ساخن حتى تطهى جيدا تزين الكيكة بالكريمة المخفوقة ويرش عليها سبرينلكز تقدم باردة

كانت هذه تفاصيل خبر حضري كيكة "كوكيز" اللذيذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.