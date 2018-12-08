كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 03:47 صباحاً - بعد فضيحة الفستان.. رانيا يوسف في «حمام سباحة» - صور



خضعت الفنانة رانيا يوسف مؤخرًا أحدث جلسة تصوير لها، والتي ظهرت خلالها داخل حمام سباحة، وترتدي ةميص وقبعة. وجاءت جلسة التصوير بكاميرا محمود عاشور، ونشرتها «يوسف»، على صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام». وخضعت رانيا يوسف أول أمس لجلسة تحقيق بتهمة التحريض على الفسق والفجور، بعد أن ارتدت فستانًا شبه عاريًا في حفل ختام مهرجهان القاهرة السينمائي.



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