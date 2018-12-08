بالصور| إطلالة جديدة لرانيا يوسف بـ"بطانة طويلة" وجلسة تصوير "مُحتشمة" في حمام سباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

طلّت الفنانة رانيا يوسف، في أحدث ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة بسبب "فستان" المهرجان، وذلك خلال حفل "نجم العرب"، الذي أقيم مساء يوم الخميس، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتسلمت فيه تكريمًا عن دورها في مسلسل "كأنه إمبارح".

وحرصت على ارتداء فستان طويل off shoulder أسود اللون، مزود بـ"بطانة" طويلة، وتميّز بخامة الدانتيل، ونسقت إطلالتها بتسريحة شعر انسيابية.

وتقول هدى عصام خبيرة الموضة لـ"الخليج 365"، إن الفستان المصنوع من قماش "الدانتيل" موضة لهذا العام، ما يضفي لمسة من الأنوثة والجاذبية، بالإضافة إلى التصميمات الـ high to low.

أما متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن إعجابهم وحبهم لها، إذ قال أحدهم: "حلوه أوي وقمر"، وأضاف آخر: "جميلة ورقيقة وبموت فيكي رغم أنف الحاقدين".

وظهرت الفنانة رانيا يوسف، اليوم، في أول جلسة تصوير "فوتوسيشن" لها عقب أزمة فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الصور التي نشرتها اليوم على حسابها على "إنستجرام" أمس الجمعة.

وارتدت رانيا ملابس "محتشمة"، من قميص أبيض لبدلة نسائية وقبعة داخل حمام سباحة، في الصور التي نشرتها على حسابها على "إنستجرام"، ولاقت تباين في ردود الفعل ما بين معجب لإطلالتها وفكرة الفوتوسيشن، وبين رافض لها.

ونالت رانيا الكثير من التعليقات الإيجابية منها "انتي قمر 14"، و"لوك جامد جدا"، "دايما جميلة وبتجنني يا رانيا"، ومن الجانب الآخر جاءت فقد التعليقات التي انتقدت إطلالاتها، ومن بعضها "القميص ده لحفلة مش لنزول الميه"، و"مش حلو الستايل ده".

وكانت قد تعرضت رانيا يوسف لانتقادات واسعة بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، وتم رفع عدة بلاغات قضائية بحقها، إلا أن تم التنازل عنها، واعتذرت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".