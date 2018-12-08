كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 02:04 صباحاً - شاهد - زينة تخضع لجلسة تصوير جديدة بفستان أسود

نشرت النجمة زينة، صورة جديدة اليوم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، تألقت فيها بفستان أسود أبرز جمالها ورشاقتها.

وتستعد زينة للمشاركة مع النجم تامر حسني في فيلمه الجديد الذي تلعب بطولته بجانب خالد الصاوي ولم يتم تحديد اسمه حتى الآن، وهو من قصة تامر حسني وسيناريو محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

من المعروف أن أحدث أعمال زينة فيلم كارما مع المخرج خالد يوسف وشاركها البطولة الفنان عمرو سعد وغادة عبد الرازق.