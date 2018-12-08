كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 02:04 صباحاً - للكبار فقظ +18.. نسرين أمين بـ" البكيني " علي البحر



قررت الممثلة نسرين أمين الهرب من موجة الطقس البارد التي تجتاح البلاد، وذهبت إلى تايلاند للاستمتاع بالأجواء هناك. شاركت نسرين جمهورها عبر حسابها على Instagram بصورتها على الشاطئ وهي ترتدي المايوه وتستمتع بالشمس والمياه، وعقبت كاتبة:" الصيف في ديسمبر". كما نشرت عبر خاصية القصص القصيرة صورها مع صديقاتها وهن يستمتعن معا. يشار إلى أن نسرين أمين شاركت في رمضان 2018 بمسلسلي "عزمي وأشجان" مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، و"ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع زينة وفتحي عبد الوهاب.









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