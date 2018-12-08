كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 02:04 صباحاً - أحمد حسن يطرح أغنية "حبيبتي ودنيتي"
وقّع المطرب الشاب أحمد حسن عقد إنتاج مع Universal Music MENA، وأطلق أغنيته المُنفردة الأولى مع الشركة بعنوان "حبيبتي ودنيتي" من كلمات بلال إمام وتلحين أحمد مصطفى المعروف ب NiiS وتوزيع كريم أسامة.
وأكد أحمد حسن أن الأغنية مُوجّهة لكلّ إمرأة موجودة في حياتنا مهما كان دورها، من الأمّ إلى الأخت والابنة والحبيبة والزوجة، فلكلّ إمرأة عرفناها أو أحببناها بصمة خاصّة وذكرى خالدة في قلوبنا".
يُذكر أنّ أحمد حسن كان قد شارك في الموسم الرابع من XFactor Arabia وحصل على تقدير من اللجنة كونه فنّان موهوب وجذّاب، يتمتّع بصوت غنيّ وساحر أضف إلى مهارته في العزف على الغيتار والبيانو والطبل.
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