كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 02:04 صباحاً - حكيم يعيد غناء أغانيه القديمة للجمهور
شارك الفنان حكيم، جمهوره، بعدة صور له، عبر "إنستجرام"، ظهر فيها داخل الاستوديو، معلنًا عن إعادته لغناء أغانيه القديمة، وتقديمها في أحد البرامج التليفزيونية خلال الفترة القليلة المُقبلة.
وعلق حكيم على الصور،: «بروڤات على أغاني قديمه هاتنزل فى برنامج تليفزيوني. هانزِّل الڤيديوهات قريب؛ علشان نسمع مع بعض. مسائكم حلو».
وعلى جانب آخر، تعاقد حكيم على إحياء 3 حفلات دفعة واحدة فى ليلة راس السنة، وذلك في "ميدان التحرير، ومدينة نصر، ومصر الجديدة".
شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يعيد غناء أغانيه القديمة للجمهور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .