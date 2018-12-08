كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 02:04 صباحاً - حكيم يعيد غناء أغانيه القديمة للجمهور

شارك الفنان حكيم، جمهوره، بعدة صور له، عبر "إنستجرام"، ظهر فيها داخل الاستوديو، معلنًا عن إعادته لغناء أغانيه القديمة، وتقديمها في أحد البرامج التليفزيونية خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وعلق حكيم على الصور،: «بروڤات على أغاني قديمه هاتنزل فى برنامج تليفزيوني. هانزِّل الڤيديوهات قريب؛ علشان نسمع مع بعض. مسائكم حلو».

وعلى جانب آخر، تعاقد حكيم على إحياء 3 حفلات دفعة واحدة فى ليلة راس السنة، وذلك في "ميدان التحرير، ومدينة نصر، ومصر الجديدة".