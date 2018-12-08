كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 12:50 صباحاً - جدول مباريات اليوم السبت 8-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 8 ديسمبر 2018 والقنوات الناقلة.

اليوم سيبدأ مبكرا جدا. وتحديدا في الثانية والنصف ظهرا.

كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

في الساعة الـ12 ظهرا يلعب منتخبي السنغال ونيجيريا في افتتاح كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية، والمقامة في شرم الشيخ.

وفي الواحدة والربع تلعب ليبيا مع تنزانيا في نفس البطولة.

ثم تلعب مصر أولى مبارياتها أمام المغرب الساعة الثانية والنصف مساء. المباريات كلها منقولة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

الدوري الإنجليزي

ليفربول يلعب أمام بورنموث الساعة الثانية والنصف مساء في الدوري الإنجليزي. مباراة ستذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي الخامسة مساء تلعب 5 مباريات. أهمها مانشستر يونايتد مع فولام، وأرسنال مع هدرسفيلد تاون. والمباريات كلها مذاعة عبر بي إن سبورتس.

وتقام قمة الجولة بين تشيلسي ومانشستر سيتي الساعة السابعة والنصف مساء، فيما يلعب توتنام مع ليستر سيتي الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا، يلعب برشلونة دربي كتالونيا أمام إسبانيول الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

فيما يلعب أتليتكو مدريد مع ألافيس في الثانية مساء.

الدوري الإيطالي

يبدأ نابولي اليوم في إيطاليا بمواجهة فروزينوني الساعة الرابعة مساء، ثم يلعب روما مع كالياري في السابعة مساء. والمباراتين على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني

ويلعب بايرن ميونيخ مع نوريمبيرج الساعة الرابعة والنصف مساء في الدوري الألماني، وفي نفس التوقيت يلعب شالكة مع بروسيا دورتموند في دربي الرور. والمباريات تذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري السعودي

وأخيرا، يلعب محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد مع أهلي جدة أمام الرائد الساعة الخامسة إلا عشر دقائق. وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية الثانية.

جدول مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 8/12/2018 بتوقيت القاهرة..

الدوري الإنجليزي:

بورنموث ضد ليفربول.. عند تمام الساعة 2:30 بعد الظهر على قناة بي إن سبورتس 2

آرسنال ضد هيديرسفيلد تاون.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

مانشستر يونايتد ضد فولهام.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

بيرنلي ضد برايتون.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

كارديف سيتي ضد ساوثهامتون.. عند تمام الساعة 5:00 مساءً

تشيلسي ضد مانشستر سيتي.. عند تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة بي إن سبورتس 2

ليستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير.. عند تمام الساعة 9:45 مساءً

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس.. عند تمام الساعة 2:00 بعد الظهر

فالنسيا ضد إشبيلية.. عند تمام الساعة 5:15 مساءً

فياريال ضد سيلتا فيجو.. عند تمام الساعة 7:30 مساءً

إسبانيول ضد برشلونة.. عند تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة بي إن سبورتس 3

الدوري الإيطالي:

نابولي ضد فروسينوني.. عند تمام الساعة 4:00 مساءً على قناة بي إن سبورتس 4

كالياري ضد روما.. عند تمام الساعة 7:00 مساءً على قناة بي إن سبورتس 4

لاتسيو ضد سامبدوريا.. عند تمام الساعة 9:30 مساءً على قناة بي إن سبورتس 4

الدوري الألماني:

فرايبورج ضد لايبزيج.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً

باير ليفركوزن ضد أوجسبورج.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً

بايرن ميونخ ضد نورنبيرغ.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً

شالكه 04 ضد بوروسيا دورتموند.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً على قناة بي إن سبورتس 5

فولفسبورج ضد هوفنهايم.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً

هيرتا برلين ضد آينتراخت فرانكفورت.. عند تمام الساعة 7:30 مساءً

الدوري الفرنسي:

رين ديجون.. عند تمام الساعة 9:00 مساءً

جانجون أميان.. عند تمام الساعة 9:00 مساءً

الدوري السعودي:

الهلال ضد النصر.. عند تمام الساعة 2:05 بعد الظهر

الفتح ضد الحزم.. عند تمام الساعة 4:30 مساءً

الرائد ضد الأهلي.. عند تمام الساعة 4:50 مساءً