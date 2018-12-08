كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 12:50 صباحاً - تركي آل الشيخ يُعلن التحدي: من يرغب بيراميدز بضمه سينضم

تركي آل الشيخ

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز، على أن فريقه سيضم أي صفقة يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب تركي آل الشيخ رسالة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك: " من يرغب بيراميدز بضمه سينضم "، وذلك بعدما نجحت إدارة النادي في التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان.

وتعاقد بيراميدز في الساعات الماضية، مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي بالإضافة إلى البوركيني ايريك تراوري لاعب مصر المقاصة وأخيرا الفلسطيني حامد حمدان مهاجم غزة والذي كان قاب قوسين أو أدني من الانضمام للأهلي.