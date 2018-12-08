كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 12:50 صباحاً - بمشاركة حجازي والمحمدي - تعادل مجنون بين وست بروم وأستون فيلا

ويست بروميتش

سجل محترفنا المصري أحمد حجازي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ويست بروميتش ألبيون أمام أستون فيلا في الجولة 21 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي – القسم الثاني-.

وست برميتش ألبيون تعادل مع أستون فيلا بثنائية لكل فريق في لقاء شهد مشاركة الثنائي المصري أحمد حجازي وأحمد المحمدي.

أستون فيلا كان قريبا للغاية من تحقيق الانتصار 2-1 لولا هدف جاي رودريجيز القاتل في اللحظات الأخيرة من المباراة.

الهدف القاتل أثبتت الإعادة التلفيزيونية عدم صحته فلاعب وست بروميتش استخدم يده مرتين لتسجيل الهدف. مرة لإسقاط الكرة من يد الحارس، ومرة أخرى للتسجيل.

جاري رودريجيز استمر ساقطا على الأرض دون احتفال لعلمه بعدم صحة الهدف، ولكن الحكم احتسب الهدف لينهي اللقاء المثير بالتعادل.

حجازي شارك أساسيا مع وست بروميتش بينما جلس المحمدي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 51.

المباراة المقامة على ملعب هاوثورنز شهدت أول الأهداف بالدقيقة 12، عندما أطلق أنور الغازي لاعب أستون فيلا تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وعندما حاول حجازي إبعادها برأسه، غيّرت الكرة اتجاهها وسكنت مباشرة مرمى أصحاب الأرض.

بعدها، وتحديدا في الدقيقة 29، أدرك وايت جايل التعادل لوست بروم بعد هجمة مرتدة رائعة انتهت في شباك أستون فيلا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

الدقيقة 60 شهدت هدفا صاروخيا لا يُصد ولا يُرد من جانب أنور الغازي ليهز شباك وست بروميتش ألبيون بهدف ثان لأستون فيلا.

وحاول وست بروميتش ألبيون تعديل النتيجة فيما تبقى من عمر المباراة ولكن كل المحاولات بائت بالفشل حتى اللحظة الأخيرة من المباراة عندما جاء السيناريو القاتل باليد عن طريق جاري رودريجيز.

التعادل أوصل وست بروميتش ألبيون للنقطة 36 في المركز الثالث، بينما ارتقى أستون فيلا للنقطة 32 في المركز الثامن.