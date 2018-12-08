كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 12:50 صباحاً - أصالة لجمهورها : فستاني مش شفاف ومليان بطانات.. صور

أنهت المطربة السورية أصالة نصري حفلها الغنائي على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس، وحرصت رغم برودة الجو علي تقديم مجموعة متنوعة من أغنياتها وصل عددها إلي 15 أغنية.

وخلال فعاليات الحفل، داعبت أصالة جمهورها، وعلقت على الفستان الذي ارتدته قائلة: «هل الفستان شفاف؟.. أنا لابساه من 6 بطانات»، ليدخل الجمهور في وصلة من الضحك.

وقدمت أصالة 15 أغنية خلال الحفل، هي: «خانات الذكريات، بعدك عني، شاغل بالي، بكرة احلي، اكتر، بناء علي رغباتك، انا بتخان، الحقيقة، يا مجنون، حيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير، سؤال بسيط».

