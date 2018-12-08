كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 12:50 صباحاً - اّيندهوفن يسحق إكسلسيور بسداسية ويؤمن صدارة الدوري الهولندي

اّيندهوفن

أيندهوفن المتصدر يسحق إكسلسيور بسداسية نظيفة

سحق أيندهوفن ضيفه إكسلسيور بستة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الهولندي.

سجل لوك دي يونج أول الأهداف في الدقيقة 17، ثم أضاف فان دير مير الهدف الثاني في شباكه بالخطأ في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم بي إس في بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني أتى الهدف العكسي الثاني بتوقيع ماتيي في الدقيقة 52، ثم اكتملت السداسية في الدقائق الأخيرة.

سجل دونيل مالين الهدف الرابع في الدقيقة 80، ثم سجل ستيفن بيرجوين الهفد الخامس في الدقيقة 89، قبل أن يضيف دي يونج هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 92.

بذلك يواصل أيندهوفن الابتعاد بصدارة الدوري الهولندي بـ42 نقطة، بفارق 5 نقاط مؤقتاً عن أقرب ملاحقيه أياكس والذي يواجه زفوله يوم السبت.

على الجانب الآخر قبع إكسلسيور في المركز الثاني عشر بـ16 نقطة، بفارق الأهداف عن فيليم الذي يسبقه ولم يلعب بعد أيضاً، وفارق نقطة عن دين هاج الذي يليه ولديه مباراة.

ألكمار يدك حصون فورتانا سيتارد بالثلاثة

كما فاز فريق ألكمار على مضيفه فورتانا سيتارد، بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة 15 من الدوري الهولندي.

وسجل أهداف ألكمار، ماتس سيونتجينس وأسامة إدريسي وجوس تيل، في الدقائق 12 و64 و80.

ورفع ألكمار رصيده لـ22 نقطة في المركز الـ7، بفارق الأهداف خلف أوتريخت وفيتيسه أرنهايم، صاحبي المركزين الـ5 والـ6 على الترتيب.

فيما توقف رصيد فورتانا سيتارد عند 16 نقطة في المركز الـ9، بفارق الأهداف أمام فيليم تيلبوج وإكسيلسيور، صاحبي المركزين الـ10 والـ11 على الترتيب.

يذكر أن هذا الفوز هو الـ6 لألكمار في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في 4، فيما تعد هذه الخسارة هي الـ7 لفورتانا في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 4 مواجهات والتعادل في مثلها.