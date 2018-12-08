كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 12:50 صباحاً - بالفيديو.. التعادل يحسم مواجهة ليجانيس وخيتافي في الليجا

ليجانيس وخيتافي

فشل ليجانيس في الفوز على ضيفه خيتافي، وتعادل معه (1-1) اليوم الجمعة، في مستهل منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

فعلى ملعبه، بوتاركي البلدي، بوغت أصحاب الأرض بهدف للضيوف حمل توقيع لياندرو كابريرا، قبل انتهاء الشوط الأول بقليل وتحديدا في الدقيقة (39).

إلا أن آلان نيوم، نجح في إدراك التعادل وحفظ ماء وجه ليجانيس بهدفه الذي أحرزه في الدقيقة (64)، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة بواقع نقطة لكل منهما.

بهذه النتيجة، يرفع خيتافي رصيده لـ21 نقطة في المركز السادس، كما بات في جعبة ليجانيس 17 نقطة، يحتل بها المركز الـ16، مؤقتًا لحين إجراء باقي مباريات هذه الجولة.