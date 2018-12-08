كتب ياسر ابراهيم - السبت 29 ربيع الأول 1440 12:50 صباحاً - الإثنين - اجتماع ناري في الأهلي لحسم الملفات الشائكة

مجلس إدارة الأهلي

قرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقد اجتماع مجلس إدارة لحسم العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم.

وكان الاجتماع مقررًا عقده غدًا لكنه تأجل بسبب الحالة الصحية لرئيس الأهلي خلال الفترة الحالية بعدما عاد من رحلته العلاجية التي قضاها في ألمانيا.

ومن المفترض أن يتطرق مجلس إدارة الأهلي خلال الاجتما لمناقشة ملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلفًا الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويناقش مجلس الأهلي أيضًا مصير محمد فضل مدير التعاقدات وحسام غالي المنسق العام خلال الاجتماع وذلك على خلفية أزمتهما مع هيثم عرابي الذي اشتغل مؤخرًا في لجنة التعاقدات.