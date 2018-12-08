"قفزت من الشرفة".. القصة الكاملة لانتحار سيدة هربا من "الجنس الجماعي"

لم تترد كثيرا، اتخذت قراراها في لحظة، فضلت الموت عن ممارسة الجنس، قفزت من الطابق الرابع وسقطت جثة هامدة، خوفا من ممارسة الجنس مع 3 شباب داخل "شقة" في السيدة زينب بالقاهرة.

جاء في التحريات والتحقيقات أن القتيلة في العقد الثالث من عمرها ومطلقة ولم يكن لها مصدر رزق لها وأنها تمارس أعمال التسول في المنطقة، وشاهدها أحد الأشخاص، وعرض عليها ممارسة الجنس مقابل حصولها على مبالغ، وأثناء صعودها إلى "الشقة" فوجئت بشابين آخرين من أصدقائه، ما دفعها إلى الفرار من "الحفلة الجنسية"، وقفزت من "الشقة" التي تقع في الطابق الرابع بعقار سكني بمنطقة السيدة زينب.

وتمكنت قوات مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، من ضبط المتهم المتسبب في وفاة القتيلة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة بورود بلاغا من أهالي منطقة السيدة زينب إلى قسم الشرطة بالعثور على جثة لسيدة سيدة مصابة بكسور وسحجات وكدمات أسفل عقار في المنطقة، فانتقلت القوات إلى مكان البلاغ، وتبين أن القتيلة في العقد الثالث من عمرها وأنها مطلقة ولعدم وجود مصدر رزق لديها لجأت للتسول بحي السيدة زينب.

وتبين من التحريات، التي أشرف عليها العميد نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية، أنه مساء أمس عرض عليها عاطل ممارسة الرذيلة معها مقابل حصولها علي مبلغ مالي إلا أنها فوجئت بشخصين آخرين من أصدقائه صعدا داخل شقته بالطابق الرابع بالحي وخشية افتضاح أمرها وخوفها من ممارسة الجنس مع المتهمين الثلاثة، ألقت بنفسها من شرفة "الشقة" لتلقى مصرعها قبل وصولها إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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