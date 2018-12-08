الامارات | ندوة حول «إرث زايد - لإمارات الأمس واليوم والغد»

شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول «إرث زايد - لإمارات الأمس واليوم والغد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات، في مقره بالبطين في أبوظبي ندوة للاحتفاء بإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والتي نظمتها الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بحضور مديري الإدارات وموظفي نادي تراث الإمارات والإدارة العليا لشركة صحة، والخدمات العلاجية الخارجية، ومنشآت شركة صحة.

وتضمنت الندوة التي جاءت تحت عنوان «إرث زايد - لإمارات الأمس واليوم والغد»، أوراق عمل متنوّعة، تناولت إرث المغفور له، في الأمس واليوم والغد، حيث قدمت فاطمة المنصوري، مدير مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات، ورقة عمل تحت عنوان «زايد وبناء أبوظبي الحديثة».

كما تحدث الدكتور حمدان الدرعي، رئيس قسم الندوات في مركز زايد للدراسات والبحوث، عن «زايد في الوثائق البريطانية»، بينما ألقت سمية آل علي، رئيس الاتصال الحكومي - مكتب إكسبو، الضوء على إكسبو 2020، وكيف تبلورت رؤية الشيخ زايد في هذا الحدث العالمي، الذي تستعد الإمارات لاستضافته.

من جهتها، قدمت مراكز نادي تراث الإمارات فقرات عدة، أهمها عروض الفروسية التي قدمتها قرية بوذيب للقدرة، بالإضافة إلى الحرف اليدوية والمشغولات اليدوية (مثل التلي والسدو والأكلات الشعبية)، وغيرها من الفقرات التراثية التي قدمتها المراكز النسائية التابعة لإدارة الأنشطة، بهدف تعريف الحضور بالتراث الإماراتي العريق. وفي نهاية الندوة تجوّل الحضور في معرض الشيخ زايد، وتعرفوا إلى العديد من المقتنيات التي كان يمتلكها الشيخ زايد، طيّب الله ثراه.