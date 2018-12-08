الامارات | مُغامِرات «شرطة أبوظبي» يتسلقن أعلى قمة بخورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن مُغامِرات «شرطة أبوظبي» يتسلقن أعلى قمة بخورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع الفريق النسائي في فرع المغامرات، بمركز التربية الرياضية الشرطية، بقطاع الموارد البشرية، بشرطة أبوظبي، شعار شرطة أبوظبي و«عام زايد»، على أعلى قمة جبلية بمدينة خورفكان، التي ترتفع 1553 متراً عن سطح البحر (جبل القادسية).

وقطع الفريق المسافة سيراً على الأقدام بالاستعانة بالأدوات المساعدة مثل العصى والحذاء الجبلي.

وأوضح الملازم سالم السنيدي، مدير فرع المغامرات، أن تسلق الفريق النسائي لأعلى قمة في خورفكان، يعتبر خطوة ايجابية ومهمة نحو تشجيع العناصر النسائية على تبني روح المغامرة الرياضية، وإثبات قدرة المرأة على التغلب على ما يواجهها من صعاب.

وأضاف أن إنجاز الفريق النسائي بتسلق جبل القادسية يعد ضمن نطاق مبادرات شرطة أبوظبي، احتفاء بـ«عام زايد 2018»، وباليوم الدولي للجبال 11 ديسمبر الجاري.