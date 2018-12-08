محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد: نيرمين الجلاد ومعتز حسن وبسمة مشالي: هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكميوميًا، ليطلعكم على آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية:

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة الموضة| إطلالة جديدة لرانيا يوسف.. و"الكاميل" موضة جواكيت الشتاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .