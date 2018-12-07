كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:54 مساءً - بالفيديو.. فيردر بريمن يهزم دوسلدورف بثلاثية في البوندسليجا

فيردر بريمن

فاز فريق فيردر بريمن على ضيفه فورتونا دوسلدورف 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وسجل أهداف فيردر بريمن كيفين موالد ومارتن هارنيك وجوش سارجينت في الدقائق 20 و71 و78، فيما سجل هدف فورتونا دوسلدورف الوحيد دودي لوكيباكبو في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

ورفع فيردر بريمن رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف هوفنهايم، وتوقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير، بفارق الأهداف خلف هانوفر.

يذكر أن هذا الفوز هو السادس لفيردر بريمن في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لفورتونا دوسلدورف مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث.