كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:54 مساءً - برأسية ماندجوكيتش - يوفنتوس يصعق إنتر ميلان ويحسم كلاسيكو إيطاليا

ماريو ماندجوكيتش

حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا بهدف نظيف على نظيره فريق إنتر ميلان، في ملعب أليانز ستاديوم، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.

سجل الهدف "ماريو ماندجوكيتش" في الدقيقة 66، ليقود اليوفي للنقطة 41 في صدارة الكالتشيو، فيما بقي إنتر ميلان ثالثًا برصيد 29 نقطة.

ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى 43 نقطة ليواصل صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو، فيما توقف رصيد إنتر عند النقطة 29 في المركز الثالث.