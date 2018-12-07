كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:54 مساءً - برأسية ماندجوكيتش - يوفنتوس يصعق إنتر ميلان ويحسم كلاسيكو إيطاليا
ماريو ماندجوكيتش
حقق فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا بهدف نظيف على نظيره فريق إنتر ميلان، في ملعب أليانز ستاديوم، ضمن قمة مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي.
سجل الهدف "ماريو ماندجوكيتش" في الدقيقة 66، ليقود اليوفي للنقطة 41 في صدارة الكالتشيو، فيما بقي إنتر ميلان ثالثًا برصيد 29 نقطة.
ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى 43 نقطة ليواصل صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو، فيما توقف رصيد إنتر عند النقطة 29 في المركز الثالث.
شكرا لقرائتكم خبر عن برأسية ماندجوكيتش - يوفنتوس يصعق إنتر ميلان ويحسم كلاسيكو إيطاليا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .