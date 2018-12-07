كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:54 مساءً - رئيس شركة سيسكو يكشف كواليس لقائه مع الرئيس السيسي

معتز عوض

قال الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز تشاك روبنز ، ان الشركة عقدت مناقشة عن أولوياته ورؤيته لمصر،مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ومع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث معنا كثيراً عن الحاجة الهامة لـ دعم التعليم، والرعاية الصحية الرقمية والخدمات التي نحاول تطبيقها كل الدول حول العالم تطبيقها.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث معنا عن المرحلة الثالثة وهي عن المدن والموانيء الرقمية والمجال الأخير الذي تحدثنا عنه من منظور استثماري هو تسريع ريادة الأعمال والابداع لخلق مزيد من الفرص أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتابع روبنز أن لدينا برامج للمدارس الثانوية، وبرامج للجامعة وللراشدين الراغبين في تحسين مهاراتهم وتأهيل أنفسهم لوظائف مختلفة في المستقبل.