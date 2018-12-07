كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:54 مساءً - تعليق أسامة كمال على "الفيديو الإباحى" للسائح الدنماركى بالإهرامات

معتز عوض

علق الاعلامي أسامة كمال على الفيديو والصور الاباحية التى نشرها المصور الدنماركي أندرياس هفيد، وصديقته أعلى قمة الإهرامات بالجيزة، وتظهر في خلفية الصورة أضواء القاهرة من أعلى الهرم، وهو الأمر الذي خرجت وزارة الآثار للتأكيد على أنه غير صحيح ومفبرك في البداية، ثم صرحت بأنها تحقق في الأمر حول صحته من عدمه، وانتهت برفع مذكرة من وزير الآثار الدكتور خالد العناني للنائب العام للتحقيق في الواقعة برمتها ومنع دخول السائح الأجنبي إلى مصر مرة آخرى.

وقال كمال خلال برنامجه مساء DMC، اليوم الجمعة، "والنبي يا شباب ياللي بتقولوا فوتو شوب، الفوتوشوب مش بيستخدم في الفيديو، فيه حاجات وبرامج تانية للفيديو فبلاش والنبي الكلام اللي ممكن يضحك الناس علينا، وزي ما أندرياس مالوش في الآثار سيبوا كلام الفوتوشوب للي بيفهموا في الفوتوشوب".

وأتم كمال السؤال هل احنا زعلانين ان الولد والبنت تسلقوا الهرم؟ ولا زعلانين أن شرطة السياحة كانت نايمة؟ ولا أنهم مارسوا فعل فاضح فوق الهرم؟ ولا انهم مارسوا فعل فاضح بغض النظر فين؟ ولا ان أندرياس ما نشرش غير 3 دقايق ومانشرش الباقي شبه اللي قال أعد علينا ما فعل الكافرون؟".