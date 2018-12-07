كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:54 مساءً - أسامة كمال منتقدا كل من شير صورة فستان رانيا يوسف: "أين الستر ؟"

معتز عوض

انتقد الإعلامي أسامة كمال، طريقة مشاركة رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصورة فستان رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، تحت شعار شير في الخير .

واضاف كمال خلال برنامجه مساء DMC، اليوم الجمعة، (متضايق بس صور الفستان، بتنشرها لكل معارفك.. يا سلام.. ماخدتش بالك ان الستر أساس في الدين ومشاركتك في دة خطيئة ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر).

ووجه كمال، رسالة لمن تداولوا صورة رانيا يوسف قائلا (بتنشروه ليه ، بتنشره ليه، وتخلى اللى ما بيشوفش يشوف؟ صور الفستان ده أكبر عملية شير فى أسبوع، تحت بند الرفض، حضرتك متضايق بس صور الفستان، بتنشرها لكل معارفك.. يا سلام).

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