كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:54 مساءً - أسامة كمال: شباب "السوشيال ميديا" لم يحاولوا إطلاق أي مبادرة تفيد المجتمع

معتز عوض

انتقد الإعلامي أسامة كمال، سلبية المواطنين في التعامل مع أزمة القمامة، قائلًا: "لو يوم الحكومة بسنة يومنا بـ500 سنة، لأننا قررنا منعملش حاجة".

ولفت كمال، خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن شباب السوشيال ميديا لم يحاولوا إطلاق أي مبادرة، لإزالة القمامة.

وأضاف كمال: "والدتي كانت مندهشة من تآلف بين العربيات والناس في الشارع، تصالحنا مع العربيات، والزبالة وعايشين معاها في سعادة وهناء".