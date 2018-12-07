كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 28 ربيع الأول 1440 11:54 مساءً - عبد الجواد يُطيح بالشوربجى ويتأهل لنصف نهائى بلاك بول للإسكواش

كريم عبد الجواد

نجح كريم عبد الجواد في التأهل إلى دور قبل النهائي لبطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش بعد إقصائه لمواطنه محمد الشوربجي المصنف رقم 1 عالميا بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وحسم كريم عبد الجواد المباراة التي إستمرت لمدة 57 دقيقة لصالحه، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-4، و11-8، و12-10).

وتقام هذه البطولة على ملاعب نادي "بلاك بول مصر"، ويبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار.

وعلى جانب أخر فاز طارق مؤمن على مواطنه محمد أبو الغار في إطار دور الثمانية من منافسات البطولة بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط في مباراة استغرقت أحداثها 55 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-9، و7-11، و11-9، و11-5).

وتأهل على فرج المصنف رقم 2 عالميا إلى نصف النهائي، بعد تغلبه على الهندي سوراف جوسال بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت أحداثها 34 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-6، و11-9، و11-3).

وتأهل النيوزيلندي بول كول إلى نصف النهائي، بعد تغلبه على الألماني سيمون روزنر بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 54 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (5-11، و11-3، و11-7، و11-3).

وسيلتقي كريم عبد الجواد مع مواطنه طارق مؤمن غدا السبت في دور نصف النهائي، بينما يلتقي علي فرج مع النيوزيلندي بول كول في المباراة الثانية من نفس الدور ضمن منافسات البطولة.